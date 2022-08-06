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Дрозд - о готовности Емельяненко к поединку с Дациком: Человек реально болен

Бой состоится 30 сентября в Москве.
06 августа 2022 16:37
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, почему не видит Александра Емельяненко соперником Вячеслава Дацика.

«Вернулся ли Саша Емельяненко в какую-то приблизительно хорошую форму, я не знаю. И я не вижу его соперником ни для кого, не только для Дацика. Человек реально болен. Так что для Дацика я бы искал другую кандидатуру. Например, того же Родригеса, который победил Гаджи Автомата. Сергей Харитонов — отличный вариант, кстати», — рассказал Дрозд «Чемпионату».

Напомним, что Дацик одержал победу над американцем Джеффом Монсоном единогласным решением судей. Поединок прошел по правилам смешанных единоборств.

источник: Чемпионат.com
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