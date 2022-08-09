Фьюри принял решение продолжить карьеру ради третьего боя с Чисорой

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри объявил о том, что продолжит карьеру ради третьего боя со своим соотечественником британцем Дереком Чисорой.

Готовить Фьюри к поединку будет Айзек Лоу, по словам непобедимого чемпиона, Лоу был с ним и при предыдущих наставниках.

«Он всегда чему-то учит меня, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на планете», - сказал Фьюри.

Первый бой Фьюри и Чисоры состоялся в июле 2011 года, тогда Тайсон победил по очкам и стал чемпионом Великобритании. Второй поединок между спортсменами прошел в ноябре 2014 года, Дерек отказался от продолжения борьбы в десятом раунде и утратил титул обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.