Чемпион мира по боксу Фьюри вновь объявил о завершении карьеры

Непобедимый чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

«Огромное спасибо всем, кто вносил вклад в мою карьеру на протяжении многих лет. После долгих переговоров я наконец принял решение уйти. В день своего рождения я говорю: бон вояж. Большое спасибо всем, кто помогал моей особенной карьере», - написал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, что Тайсон уже завершал свою карьеру 24 апреля после того, как нокаутировал Диллиана Уайта, одержав 32 победу (23-нокаутом).

9 августа чемпион мира объявил о возвращении в спорт ради третьего боя с Дереком Чисорой. Таким образом, «возвращение» Фьюри длилось три дня.