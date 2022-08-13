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Бывший чемпион мира Гвоздик дал прогноз на бой Усик - Джошуа

Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
13 августа 2022 12:55

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о реванше между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«И Усик, и сам Джошуа понимают, что перебоксировать Сашу англичанину удастся вряд ли. Мне кажется, что Джошуа будет пытаться навязать силовой бокс и сломать Александра, это именно то, к чему Усик должен быть готов», - приводит слова Гвоздика СМИ.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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