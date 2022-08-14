WBC ждет письма от Фьюри о завершении карьеры

WBC дал время чемпиону в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, чтобы подтвердить свое решение о завершении карьеры.

Всемирный боксерский совет готов ждать любой ответ от 34-летнего спортсмена.

«Мы подождем до 26 августа. После этого мы сможем приступить в обсуждению ситуации с чемпионскими титулами. Спешить нам некуда. Если он подтвердит свой уход, то мы устроим для него праздничные проводы. Он был великим героем на ринге и за его пределами», - цитируют президента WBC Маурисио Сулеймана зарубежные СМИ.

Напомним, что Тайсон уже завершал свою карьеру 24 апреля после того, как нокаутировал Диллиана Уайта, одержав 32 победу (23-нокаутом).

9 августа чемпион мира объявил о возвращении в спорт ради третьего боя с Дереком Чисорой, а 12-го вновь решил завершить карьеру.