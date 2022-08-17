Джошуа и Усик провели финальную дуэль взглядов перед боем-реваншем в Саудовской Аравии (фото)

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион мира Энтони Джошуа провели финальную дуэль взглядов после пресс-конференции.

Мероприятие состоялось 17 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик и Джошуа проведут ответный поединок 20 августа в городе Джидда. К слову, первый бой состоялся в сентябре 2021 года и завершился в пользу украинца по решению судей. Таким образом, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.