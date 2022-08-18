Уайлдер уверен, что Усик легко победит Джошуа в матче-реванше

Американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о поединке между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Усик.

– Мое сердце подсказывает, что Усик легко победит. Он использует нынешний момент. Но это бокс – может произойти что угодно. Я желаю им обоим удачи, чтобы они вышли с ринга такими же, как и зашли, – здоровыми и целыми, – приводит слова Уайлдера известный стриминговый сервис.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа прошел 25 сентября прошлого года. Тогда украинец победил своего соперника единогласным решением судей.