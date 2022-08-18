Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Уайлдер уверен, что Усик легко победит Джошуа в матче-реванше

Поединок пройдет 20 августа.
18 августа 2022 16:27
автор: Владислав Корегин

Американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о поединке между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Усик.

– Мое сердце подсказывает, что Усик легко победит. Он использует нынешний момент. Но это бокс – может произойти что угодно. Я желаю им обоим удачи, чтобы они вышли с ринга такими же, как и зашли, – здоровыми и целыми, – приводит слова Уайлдера известный стриминговый сервис.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа прошел 25 сентября прошлого года. Тогда украинец победил своего соперника единогласным решением судей.

Это интересно:
Уайлдер уверен, что Усик легко победит Джошуа в матче-реванше
Поединок пройдет 20 августа.
18.08.2022 16:27
Бокс
автор: Владислав Корегин
Джошуа и Усик провели финальную дуэль взглядов перед боем-реваншем в Саудовской Аравии (фото)
Джошуа и Усик провели финальную дуэль взглядов перед боем-реваншем в Саудовской Аравии (фото)
Поединок состоится 20 августа.
17.08.2022 19:34
Бокс
автор: Александр Бойченко
Джошуа сделал грозное заявление в адрес Усика
Британец был немногословен.
16.08.2022 20:18
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Спарринг-партнер Джошуа: Энтони легко победит Усика, если тренеры придумают ему хорошую тактику
Поединок состоится 20 августа.
16.08.2022 17:23
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Чемпион UFC Адесанья дал совет Джошуа перед боем против Усика
Поединок состоится 20 августа.
16.08.2022 16:22
Бокс
автор: Артур Гичунцев
WBC ждет письма от Фьюри о завершении карьеры
Ранее британцем планировал провести еще один поединок с Дереком Чисорой.
14.08.2022 13:31
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бывший чемпион мира Гвоздик дал прогноз на бой Усик - Джошуа
Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
13.08.2022 12:55
Бокс
Усик – о реванше с Джошуа: Основной этап подготовки пройден (фото)
Поединок состоится 20 августа.
12.08.2022 22:23
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Чемпион мира по боксу Фьюри вновь объявил о завершении карьеры
Чемпион мира по боксу Фьюри вновь объявил о завершении карьеры
За три дня до этого непобедимый боец вернулся в спорт.
12.08.2022 14:40
Бокс
автор: Максим Скороходов
Матч сборных России и Азии по боксу пройдет на ВЭФ-2022
10.08.2022 18:38
Бокс
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Эта сладкая пытка теннисом! Как Россия в Париже впервые выиграла Кубок Дэвиса
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших теннисистов, в невероятной борьбе завоевавших главный командный трофей в 2002 году.
Минимум пять матчей «Зенит» — «Спартак» за сезон! Кубок России получится уникальным
В прямом эфире «Матч ТВ» состоялась жеребьевка Кубка России для клубов РПЛ.
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика