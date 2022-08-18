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Беллью рассказал, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Усика нокаутом

Противостояние боксеров пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.
18 августа 2022 17:37
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион мира из Великобритании Тони Беллью объяснил, как нужно действовать Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком, чтобы одержать победу.

«Я ожидаю, что Энтони будет действовать более агрессивно, что он будет стартовать с первых раундов. И речь идет не только об использовании габаритов и длины рук, но и о том, чтобы быть ближе к сопернику, чтобы Усик постоянно его чувствовал. Ему нужно вязать и перемалывать Усика, чтобы он не мог уловить ритм боя. Я думаю, что Джошуа победит нокаутом, если сможет использовать правильную тактику», — написал Беллью английским СМИ.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Усик.

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