Эдди Хирн: Люди обманывают самих себя, когда говорят, насколько хорош Усик

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем бое-реванше между Энтони Джошуа и Александром Усиком, который пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

«Люди обманывают самих себя, когда говорят, насколько хорош Усик. Да, он номер один в рейтинге, но когда слышишь все это про него, и уже думаешь: «Ок». Не успеешь оглянуться, как ты уже ни с чем. Это случилось, когда Тони Беллью дрался с ним. Он был на ногах после шести раундов, но потом сказал, что начал переусердствовать. Это не значит, что Джошуа победит, но мне очень помогло то, что я был там и стал свидетелем его магических способностей», — цитирует Хирна английские СМИ.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Усик.