Энтони Джошуа - Усику: Панчерами не становятся, панчерами рождаются

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на то, что его оппонент Александр Усик во время подготовки к бою-реваншу набрал лишний вес, вследствие чего его удары могут стать опаснее.

«Меня это не беспокоит, панчерами не становятся, панчерами рождаются. Но, конечно же, увеличение веса и силы помогает тебе выдерживать больше ударов соперника. Я не знаю, каков план Усика на бой, но надеюсь, что бой получится интересным. Главное, чтобы болельщикам все нравилось», — цитирует Джошуа английские СМИ.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Усик.