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Боксерский бой между Бетербиевым и Ярдом отложен до 2023 года из-за травмы россиянина

Характер повреждения действующего чемпиона в полутяжелом весе не раскрывается.
Боксерский бой между Бетербиевым и Ярдом отложен до 2023 года из-за травмы россиянина
19 августа 2022 12:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: BoxingScene

Бой между российским боксером Артуром Бетербиевым с британцем Энтони Ярдом за звание чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF и WBO перенесен на 2023 года из-за травмы первого спортсмена, сообщает профильное СМИ.

Источники не раскрывают характер травмы россиянина.

Напомним, что Бетербиев является действующим чемпионом всех трех промоушенов, он не знает поражений на профессиональном ринге, выиграв нокаутом все свои 18 поединков.

На счету Ярда 22 победы (21 - нокаутом) и два поражения, он стал обязательным претендентом по версии WBO, когда нокаутировал своего соотечественника Артура Линдона в декабре 2021 года.

Изначально бой Бетербиев - Ярд должен был состоятся в октябре 2022 года в Лондоне.

источник: «Советский спорт»
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Боксерский бой между Бетербиевым и Ярдом отложен до 2023 года из-за травмы россиянина
Боксерский бой между Бетербиевым и Ярдом отложен до 2023 года из-за травмы россиянина
Характер повреждения действующего чемпиона в полутяжелом весе не раскрывается.
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