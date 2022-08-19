Джошуа оказался тяжелее Усика на процедуре взвешивания более чем на 10 кг

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик и бывший обладатель данных поясов британец Энтони Джошуа прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем-реваншем.

Оба успешно ее преодолели: Усик показал на весах 100,5 кг,а Джошуа - 110,9.

Отметим, что второй очный бой спортсменов состоится в ночь с 20 по 21 августа (мск) в Саудовской Аравии.

В первом поединке, состоявшемся 25 сентября 2021 года Усик победил единогласным решением судей и отобрал чемпионские пояса у Джошуа.