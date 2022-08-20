Промоутер Джошуа: К шестому раунду Усик должен быть разорван в клочья

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, высказался перед реваншем против украинца Александра Усика.

«К шестому раунду этот бой должен быть либо закончен, либо Усик должен быть разорван в клочья. Нельзя позволять ему войти в ритм. Энтони также поможет тот факт, что он уже провел 12 раундов с Усиком», – сказал Хирн, чьи слова приводят американские СМИ.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.