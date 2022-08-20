Украинский боксер Редкач поставил 70 тысяч долларов на победу Джошуа в бою с Усиком

Украинский боксер Иван Редкач поставил 70 тысяч долларов на победу британца Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком.

«Я поставил 70 тысяч долларов на победу Джошуа. Это также деньги, которые я выиграл от боя между Лопесом и Ломаченко. Я был уверен в Энтони, но потом увидел, как Усик ловит монеты, и передумал. Я повернулся к окну, чтобы спросить, можно ли отменить ставку, но мне ответили, что это невозможно», — цитирует Редкача английские СМИ.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Усик.