Виталий Кличко - Усику перед боем с Джошуа: Победу Украины увидит весь мир

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко обратился к соотечественнику Александру Усику перед его боем-реваншем с британцем Энтони Джошуа.

«Пусть это будет боксерский поединок, но нам важны победы во всем. Александр Усик выйдет на ринг под гимн Украины и с украинским флагом. Реванш между Усиком и Джошуа будут смотреть миллионы людей по всему миру. Весь мир увидит победу Украины. Саша, мы в тебя верим, поддерживаем и держим кулаки. Победа будет за нами!», — приводит слова Кличко украинские СМИ.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Усик.