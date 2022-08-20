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Гаджиев назвал сумму, которую должны заработать Емельяненко и Дацик за бой

Спортсмены проведут боксерский поединок 24 сентября в Москве.
20 августа 2022 14:34
автор: Александр Бойченко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предположил, сколько заработают денег российские бойцы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик за поединок.

«Не люблю считать чужие деньги, но, глядя на все происходящее, считаю, ребята заработают по 10 млн рублей. Это хороший гонорар по меркам отечественных единоборств.

Что касается Дацика и Емельяненко, индустрия работает следующим образом. Промоутер придумывает поединок, а потом находит партнtров, готовых его профинансировать. Если они видят в этом коммерческий смысл, почему бы не заплатить? Раз организаторы нашли крупного спонсора, можно дать и больше 10 млн», — заявил Гаджиев RT.

Напомним, бой пройдет 24 сентября в рамках Hardcore Boxing.

Свой последний поединок Емельяненко провел 23 февраля против 51-летнего Джеффа Монсона и победил единогласным решением судей.

источник: «RT на русском»
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