Рой Джонс рассказал, в каком случае Усик снова сможет выиграть Джошуа

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший спрогнозировал развитие событий в бое-реванше между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Этот тяжелый бой. Все зависит от того, как Джошуа будет драться в реванше. Если он позволит Усику чувствовать себя комфортно, то снова проиграет. Но если он заставит Усика ощущать дискомфорт, он побьет его», — цитирует Джонса американские СМИ.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.