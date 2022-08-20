Усик напугал Джошуа перед боем: Я выйду на середину ринга и нокаутирую тебя

Украинский тяжеловес Александр Усик пригрозил британцу Энтони Джошуа перед стартом реванша в Саудовской Аравии.

«Я выйду на середину ринга и нокаутирую соперника. Да, именно так и будет. Во время этой подготовки мне было так тяжело, как будто я летал в космос 4 или 5 раз.

Не стоит недооценивать этого джентльмена . Он очень сильный, случайно стать олимпийским чемпионом невозможно. Сколько ему лет? 32? Это идеальный возраст для тяжеловесов. Он еще может расти и становиться лучше», — цитирует Усика английские СМИ.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.