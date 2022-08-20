Украинский боксер - об Усике: Образ, как у главного актера театра Шапито

Украинский боксер Иван Редкач высказался о поведении своего соотечественника Александра Усика перед боем-реваншем с британцем Энтони Джошуа.

«Сегодня будет бой без интриги и без сюрпризов. Промоутер, спокойный как никогда, и соперник Джоша тоже очень уверенный. Как Актер себя ведет, песни поет, наряды одевает, образ как у главного актера Шапито — тут к гадалке не ходи. Антон уже победил, они знают это точно!» — написал Редкач в своих социальных сетях.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.