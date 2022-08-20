«С Богом, дорогой». Ломаченко обратился к Усику перед реваншем с Джошуа

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломанченко обратился к соотечественнику Александру Усику перед боем-реваншем с британцем Энтони Джошуа.

«С богом, дорогой», — написал в своих социальных сетях Василий Ломаченко.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.