Тайсон назвал сильные качества Усика и Джошуа перед боем-реваншем

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиях от предстоящего поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Напомним, что первый поединок завершился победой украинца единогласным решением судей.

«Будет сложно победить Усика. Он быстр и уже переигрывал Джошуа своим джебом. Джошуа должен научиться справляться со своими джебами. Энтони нужно оказывать на него сильное давление и удерживать его на протяжении всего боя», — цитирует Тайсона зарубежное СМИ.

Добавим, что боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по московскому времени.