Усик одержал победу над Джошуа раздельным решением судей в матче-реванше

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Отметим, что на кону стояли титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет украинский боксер. Поединок продлился все 12 раундов – судьи раздельным решением отдали победу Усику со счетом 113:115, 115:113, 116:112.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.

Предыдущий поединок между Усиком и Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года, также завершился победой украинца.