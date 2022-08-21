Усик заявил о готовности провести поединок с Тайсоном Фьюри

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, что в ближайшем будущем он хочет провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

Отметим, что в субботу, 20 августа, 35-летний спортсмен одержал победу над Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

– Он не ушел на пенсию, он хочет со мной драться. Моя команда будет работать над этим. Я хочу драться с ним. И если я не буду драться с Тайсоном Фьюри – я не буду драться ни с кем, – сказал Усик после поединка.

Добавим, что в своей карьере Усик не потерпел ни одного поражения, выиграв во всех 20 боях. Что касается Фьюри, то на счету 34-летнего спортсмена 31 победа и четыре поражения.