Мышев - о поражении Джошуа: Ему как будто не хватает духа, не может себя преодолеть

Экс-чемпион WBC Youth Intercontinental Владимир Мышев предположил, почему британец Энтони Джошуа вновь уступил украинцу Александру Усику.

— Тебе не показалось, что в десятом раунде Джошуа должен был развивать успех, но ему как будто не хватило сил или духа прибавить.

— На самом деле, не только в десятом. Были и другие раунды с хорошими моментами у Джошуа, но он почему-то не может переступить через себя. Это громко звучит, но как будто ему не хватает духа, он не может себя преодолеть, — цитирует Мышева «РБ Спорт».

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.

Предыдущий поединок между Усиком и Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года, также завершился победой украинца.