Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александр Усик - о словах Фьюри: Это снится ему каждый день

Накануне украинец одержал победу над Энтони Джошуа.
21 августа 2022 10:34
автор: Александр Бойченко

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик ответил на слова британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, что тот победил их его и Энтони Джошуа в одну и ту же ночь.

— Это снится ему каждый день. Побьет… Знаете, что он побьет? Жопу он свою побьет (смеется)! — сказал Усик на пресс-конференции.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.

Предыдущий поединок между Усиком и Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года, также завершился победой украинца.

Это интересно:
Александр Усик - о словах Фьюри: Это снится ему каждый день
Накануне украинец одержал победу над Энтони Джошуа.
21.08.2022 10:34
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Я бы уничтожил обоих в одну ночь». Фьюри - о поединке Джошуа и Усика
Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.
21.08.2022 10:31
Бокс
автор: Александр Бойченко
Мышев - о поражении Джошуа: Ему как будто не хватает духа, не может себя преодолеть
Британец раздельным решением уступил Александру Усику.
21.08.2022 10:07
Бокс
автор: Александр Бойченко
Усик заявил о готовности провести поединок с Тайсоном Фьюри
Ранее украинец во второй раз победил Энтони Джошуа.
21.08.2022 09:28
Бокс
автор: Владислав Корегин
Усик одержал победу над Джошуа раздельным решением судей в матче-реванше
Украинский боксер сохранил титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
21.08.2022 08:16
Бокс
автор: Владислав Корегин
Тайсон назвал сильные качества Усика и Джошуа перед боем-реваншем
Поединок пройдет в Саудовской Аравии.
20.08.2022 22:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«С Богом, дорогой». Ломаченко обратился к Усику перед реваншем с Джошуа
Поединок начнется не ранее 23:00 мск.
20.08.2022 19:51
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Хочу причинить боль Усику, несмотря на все уважение к нему». Джошуа - о предстоящем бое-реванше
Поединок начнется примерно в 23:00 по московскому времени.
20.08.2022 19:40
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Украинский боксер - об Усике: Образ, как у главного актера театра Шапито
Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
20.08.2022 17:38
Бокс
автор: Александр Бойченко
Усик напугал Джошуа перед боем: Я выйду на середину ринга и нокаутирую тебя
Поединок состоится 22 августа.
20.08.2022 17:07
Бокс
автор: Александр Бойченко
Александр — великий! Как крымчанин Усик победил Джошуа и остался лучшим супертяжем мира
Украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей был признан победителем боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа в Джидде и сохранил за собой титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
Два незабитых пенальти для Карпина — не проблема! Как «Ростов» спасся с 0:2 против «Сочи»
В 6-м туре РПЛ команда главного тренера сборной России Валерия Карпина ушла от поражения в домашней игре с сочинцами (2:2).
«Сам не понял, как так вышло». Наиль Умяров — о фатальной ошибке в дерби «Динамо» — «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, ошибка которого привела к поражению красно-белых в дерби (0:1), после матча извинился перед болельщиками и рассказал о ключевом эпизоде игры.
Вот вам и «Спартак»… Как распиаренный лидер РПЛ проиграл первому же серьезному сопернику
Красно-белые в 6-м туре РПЛ проиграли дерби "Динамо" (0:1), потерпев первое поражение в чемпионате.
И Гончаренко не помог! Как «Урал» проиграл опять — с новым главным тренером
В матче 6-го тура РПЛ екатеринбуржцы на своем поле уступили «Пари НН» (0:1).
«Свои голы красно-белые забьют — и победят 2:1». Прогноз Ловчева на дерби «Динамо» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 6-го тура РПЛ (20 августа, 17:30).
«Команда Карпина голоднее — поэтому возьмет три очка, даже пропустив». Ловчев — о матче «Ростов» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из ключевых матчей 6-го тура РПЛ (20 августа, 20:00).
Король Усман вырубит британского страйкера! Расклад и лучшие ставки на UFC 278
В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити состоится очередной турнир UFC, главным событием которого станет реванш чемпиона полусреднего веса Камару Усман против Леона Эдвардса. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Монополии Тутберидзе больше нет! Что показали юниорские прокаты в Новогорске
В Подмосковье завершилась первая часть контрольных прокатов юниорской сборной, открывающих новый сезон российской «фигурки». Сегодня исполнялись произвольные программы в женском и мужском одиночном катании.
Каземиро и Роналду — снова одноклубники! Как в «Реале» распался «бермудский треугольник»
Одним из главных трансферов этого лета стал переход бразильца Каземиро из благополучного «Реала» в проблемный «Манчестер Юнайтед».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика