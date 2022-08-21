Александр Усик - о словах Фьюри: Это снится ему каждый день

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик ответил на слова британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, что тот победил их его и Энтони Джошуа в одну и ту же ночь.

— Это снится ему каждый день. Побьет… Знаете, что он побьет? Жопу он свою побьет (смеется)! — сказал Усик на пресс-конференции.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.

Предыдущий поединок между Усиком и Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года, также завершился победой украинца.