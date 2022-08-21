«Я бы уничтожил обоих в одну ночь». Фьюри - о поединке Джошуа и Усика

Непобежденный британский тяжеловес Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу титульного поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Усик одержал победу раздельным решением и защитил чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

«Я буду честен с вами, ребята, после просмотра они оба были дерьмовыми! Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел! Это была чепуха! Я бы уничтожил их обоих за одну ночь.

Вытащи свою чертову чековую книжку, потому что «Цыганский Король» здесь, чтобы остаться навсегда!», - заявил Фьюри в соцсетях.

Добавим, что в своей карьере Усик не потерпел ни одного поражения, выиграв во всех 20 боях. Что касается Фьюри, то на счету 34-летнего спортсмена 31 победа и четыре поражения.