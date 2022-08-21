Украинский боксер Редкач обратился к Усику с извинениями

Украинский боксер Иван Редкач обратился к четырехкратному чемпиону миру в тяжелом весе Александру Усику, который выиграл Энтони Джошуа в матче-реванше.

«Мои поздравления Усику! Был отличный бой! Извини, что тебя хейтил, больше не буду. Признаю свою вину! Умничка», — написал Редкач в соцсетях.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.

Предыдущий поединок между Усиком и Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года, также завершился победой украинца.