Тренер Бивола объяснил, почему не видит смысла в третьем бою между Усиком и Джошуа

Геннадий Машьянов, тренер российского непобежденного боксера Дмитрия Бивола, рассказал, почему он не видит смысла в проведении третьего поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Мне поединок не понравился. Ни один, ни другой не показали того, что я хотел бы увидеть. Это моя субъективная оценка. Нет никакого смысла проводить третью встречу между ними. Два боя и две победы Усика. Что определит третий поединок? Определять нечего. Усик выше уровнем, он заберет третий, четвертый и пятый бои, если будет в форме», — цитирует Машьянова Metaratings.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.

Предыдущий поединок между Усиком и Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года, также завершился победой украинца.