Холифилд высказал мнение по поводу возможного поединка Усик - Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд поразмышлял над возможным поединком между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Усик побеждает всех своих соперников, а Фьюри еще никому не проигрывал. Так что их бой будет интересным. Я впечатлен Усиком. Он меньше Джошуа, но боролся изо всех сил. Меньшие боксеры работают намного усерднее, чтобы победить более крупных противников», — сказал Холифилд на YouTube-канале.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.

Предыдущий поединок между Усиком и Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года, также завершился победой украинца.