Двоюродный брат Фьюри был убит ножом возле бара

Двоюродный брат чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, Рико Бертон, скончался в больнице после того, как на него и еще одного потерпевшего напали с ножом.

Преступление было совершено возле бара в Манчестере.

По данным британской прессы, в отношении произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция задержала подозреваемого 21-летнего возраста.

О втором потерпевшем известно то, что он получил серьезные ранения.

Напомним, что 12 августа Фьюри во второй раз объявил о завершении карьеры.