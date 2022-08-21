Фьюри призвал ужесточить наказание за преступления с использованием ножа

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри призвал сделать поправки в законодательстве Великобритании после того, как его двоюродный брат Рико Бертон умер в результате ножевого нападения.

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью, его ранил в шею идиот с ножом.

Такое нельзя допускать. Это нужно остановить. КАК МОЖНО СКОРЕЕ, правительству Великобритании необходимо ввести более строгие наказание за преступление с применением ножа, это пандемия, о тяжести которой вы не узнаете, пока это не случится с вами!» - написал боксер в социальных сетях.

Напомним, что преступление совершено возле бара в Манчестере, задержан 21-летний подозреваемый, который напал на двоих человек.

Родственник Фьюри умер в больнице. О втором потерпевшем известно то, что он получил серьезные ранения.