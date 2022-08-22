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Усик – о поединке с Фьюри: Пусть отдает пояс и идет отдыхать

Британец – лучший боксер мира по версии журнала The Ring.
22 августа 2022 04:51

Чемпион мира по супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO Александр Усик ответил на вопрос о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мое сообщение Тайсону Фьюри? Пусть отдает пояс и идет отдыхать», – сказал украинец в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC. За всю карьеру на профессиональном ринге он провел 33 боя, одержал 32 победы и свел один поединок вничью.

Ранее британец заявил, что возобновит карьеру и покажет, кто настоящий король тяжелого веса.

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