Фьюри и Усик могут провести бой за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре

Бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем чемпионских поясов WBA, IBF и WBO Александром Усиком может пройти 17 декабря в Саудовской Аравии.

Примечательно, что через день в Катаре определится чемпион мира по футболу.

По данным британской прессы, команда Фьюри добивается, чтобы победителю возможного поединка за звание величайшего тяжеловеса нашего времени заплатили больше 85 млн фунтов.

Напомним, что 12 августа Фьюри во второй раз объявил о завершении карьеры.

20 августа, Усик одержал победу над Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил свои титулы. После этого Фьюри намекнул на очередное возвращение, так как уверен, что он сильнее украинца и Джошуа.