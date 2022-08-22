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Фьюри и Усик могут провести бой за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре

Поединок за звание сильнейшего тяжеловеса по версиям всех престижных организаций может пройти в Саудовской Аравии.
22 августа 2022 10:34
автор: Максим Скороходов

Бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем чемпионских поясов WBA, IBF и WBO Александром Усиком может пройти 17 декабря в Саудовской Аравии.

Примечательно, что через день в Катаре определится чемпион мира по футболу.

По данным британской прессы, команда Фьюри добивается, чтобы победителю возможного поединка за звание величайшего тяжеловеса нашего времени заплатили больше 85 млн фунтов.

Напомним, что 12 августа Фьюри во второй раз объявил о завершении карьеры.

20 августа, Усик одержал победу над Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил свои титулы. После этого Фьюри намекнул на очередное возвращение, так как уверен, что он сильнее украинца и Джошуа.

источник: «Советский спорт»
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Поединок за звание сильнейшего тяжеловеса по версиям всех престижных организаций может пройти в Саудовской Аравии.
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