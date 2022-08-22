Промоутер Усика опроверг новость о том, что поединок с Фьюри может пройти 17 декабря

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика отреагировал на появившиеся слухи о дате предполагаемого поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
Ранее стало известно, что бой между спортсмена запланирован на 17 декабря и пройдет в Саудовской Аравии.
– Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном (промоутер Тайсона Фьюри. – Прим. «Чемпионата) и принцами Саудовской Аравии, – цитирует Красюка украинское СМИ.
Напомним, что 20 августа Усик одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил свои титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. После поединка украинец заявил о готовности провести бой с Фьюри.