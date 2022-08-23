Александр Емельяненко: У Федора новые братья. Ему не до меня

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос, будет ли присутствовать в углу боксерского ринга в бою с Вячеславом Дациком его супруга и брат Федор.

— Супруга у меня не смотрит бои. Она всегда присутствует на боях, но когда я дерусь, она уходит в раздевалку и сидит ждет там. Она говорит: «Я не могу смотреть бои, как ты дерешься, даже зная заранее, чтобы ты победишь. Я лучше потом пересмотрю». Ей это тяжело и больно. А у Федора есть своя команда, свои новые братья, спортсмены, бойцы. Поэтому я больше чем уверен, что Федору не до меня, — заявил Емельяненко-младший Ютуб-каналу.

Напомним, бой пройдет 24 сентября в рамках Hardcore Boxing.

Свой последний поединок Емельяненко провел 23 февраля против 51-летнего Джеффа Монсона и победил единогласным решением судей.