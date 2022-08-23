Стала известна сумма, которую требует Тайсон Фьюри для поединка с Усиком

Стали известны финансовые условия, благодаря которым чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри готов вернуться на ринг и подраться с украинцем Александром Усиком.

По данным английских СМИ, Фьюри потребовал 125 миллионов фунтов стерлингов за бой с украинцем Александром Усиком. Бой может состояться в Саудовской Аравии в декабре этого года.

Фьюри и Усик могут побороться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Британец владеет титулом WBC, а украинец – поясами WBA, WBO и IBF.

Напомним, что 20 августа Усик одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил свои титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. После поединка украинец заявил о готовности провести бой с Фьюри.