Кто убил двоюродного брата Фьюри? Полиция Манчестера раскрыла детали преступления

Полиция Большого Манчестера предъявила обвинения 21-летнему Лиаму О'Прею в убийстве Рико Бертона, двоюродного брата британского боксера Тайсона Фьюри.

По версии следствия, О'Прей зарезал Бертона неподалеку от бара. Кроме того, его обвиняют в нападении на 17-летнего юношу. Последний находится в больнице.

Отмечается, что злоумышленник был помещен под стражу и предстанет перед судом 24 августа.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC. За всю карьеру на профессиональном ринге он провел 33 боя, одержал 32 победы и свел один поединок вничью. Британец является лучшим боксером мира по версии авторитетного издания The Ring.