Фьюри поставил условия по бою с Усиком: Заплатите миллиард или придержите простофилю

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.

По словам британца, он готов выйти на ринг, если ему предложат 500 млн фунтов. Фьюри считает, что это будет самый большой бой в мире бокса, поэтому организаторы должны серьезно раскошелиться.

«Самый большой бой в мире должен состояться за самые большие в мире деньги. Если я поставлю на кон все против неизвестного иностранца, мальчикам лучше заплатить мне полмиллиарда или придержать маленького простофилю. Если бы это был Джошуа, я бы подрался бесплатно, но увы», – написал британец в соцсети.

Напомним, в минувшие выходные Усик победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.