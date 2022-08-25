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Президент WBC заявил, что следующим соперником Фьюри может стать Уайлдер

Ранее сообщалось, что Фьюри может подраться с Александром Усиком.
25 августа 2022 22:06
автор: Александр Бойченко

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал возможного следующего соперника для чемпиона мира из Великобритании Тайсона Фьюри.

«Мы приняли несколько квалификационных боев, которые были запрошены WBC. Один из них — Уайлдер против Хелениуса, другой — Ортис против Руиса. Они пройдут как квалификационные. Однако Фьюри — чемпион, у него есть время, и он примет решение, а что будет — посмотрим. Фьюри провел обязательную защиту еще в феврале на «Уэмбли», поэтому сейчас в дивизионе нет обязательной защиты. Есть некоторые исключения. В настоящее время все открыто для решения Тайсона Фьюри», — цитирует Сулеймана английские СМИ.

Напомним, в минувшие выходные Усик победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения.

В свою очередь, Тайсон Фьюри готов провести поединок с украинцем, однако для этого он требует огромный гонорар.

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