Президент WBC заявил, что следующим соперником Фьюри может стать Уайлдер

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал возможного следующего соперника для чемпиона мира из Великобритании Тайсона Фьюри.

«Мы приняли несколько квалификационных боев, которые были запрошены WBC. Один из них — Уайлдер против Хелениуса, другой — Ортис против Руиса. Они пройдут как квалификационные. Однако Фьюри — чемпион, у него есть время, и он примет решение, а что будет — посмотрим. Фьюри провел обязательную защиту еще в феврале на «Уэмбли», поэтому сейчас в дивизионе нет обязательной защиты. Есть некоторые исключения. В настоящее время все открыто для решения Тайсона Фьюри», — цитирует Сулеймана английские СМИ.

Напомним, в минувшие выходные Усик победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения.

В свою очередь, Тайсон Фьюри готов провести поединок с украинцем, однако для этого он требует огромный гонорар.