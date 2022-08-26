Фьюри выразил уверенность в своей победе над Усиком за четыре раунда

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что победит представителя Украины Александра Усика в очном поединке.

Ранее появилась новость, что бой между спортсменами может пройти в середине декабря этого года в Саудовской Аравии.

– Я уверен, что размажу его за четыре раунда, потому что Цыганский король так сказал, – написал Фьюри в своих соцсетях.

Напомним, в минувшие выходные Усик победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.