Фьюри объяснил, в чем сходство Александра Усика с Хабибом Нурмагомедовым

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сравнил популярность украинца Александра Усика с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я этому идиоту нужен. Какой-то иностранец, произнести имя которого никто не в состоянии. Вот как Хабиб и Конор. Никто не знал Нурмагомедова, пока он не сразился с легендой», — отметил Фьюри английским СМИ.

Напомним, в минувшие выходные Усик победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.