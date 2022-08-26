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Тайсон Фьюри уведомил WBC о том, что он намерен возобновить карьеру

В последнем для себя поединке британец встречался с Диллианом Уайтом.
26 августа 2022 20:10
автор: Александр Бойченко

Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил боксерской организации WBC о том, что он намерен возобновить спортивную карьеру.

Об этом сообщают английские СМИ.

По словам источника, британский тяжеловес поручил своим промоутерам сообщить об этом организации.

Ранее WBC дал Фьюри крайний срок 26 августа, чтобы он мог сказать, намерен ли он возобновить карьеру или оставить чемпионский пояс вакантным.

Напомним, потенциальный соперник Фьюри, Александр Усик, в минувшие выходные победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.

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