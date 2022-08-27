Эвандер Холифилд: У Джошуа закончился бензин в бою с Усиком

Экс-чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа в реванше.

«Кажется, что у Джошуа закончился бензин. Думаю, что в первых шести раундах бой был равным. Джошуа подумал, что Усик у него в руках, но он его не добил. С этого момента Александр забрал все раунды», - приводит слова Холифилда Fight Hub TV.

Напомним, что на кону стояли титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет украинский боксер. Поединок продлился все 12 раундов – судьи раздельным решением отдали победу Усику со счетом 113:115, 115:113, 116:112.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.