Поединок между Усиком и Фьюри пройдет в феврале 2023 года в одной из стран Ближнего Востока

Стало известно о том, когда может состояться поединок между британским боксером Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По информации американских СМИ, очный бой спортсменов пройдет 11 или 18 февраля 2023 года. Отмечается, что данное событие состоится в одной из стран Ближнего Востока – в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ.

Напомним, что 20 августа Усик победил другого представителя Великобритании, а именно Энтони Джошуа, и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.