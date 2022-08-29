Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тайсон объяснил, почему он передвигался на инвалидной коляске в одном из аэропортов США

Легендарный боксер завершил свою карьеру в 2005 году.
29 августа 2022 14:23
автор: Владислав Корегин

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Майк Тайсон ответил на вопрос о том, по какой причине он передвигался на инвалидной коляске.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых 56-летний спортсмен в аэропорту Майами сидел в инвалидном кресле.

– Когда ишиас обостряется, я даже не могу говорить. Слава богу, у меня это единственная проблема со здоровьем, – цитирует Тайсона известное американское издание.

Напомним, Тайсон завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году поражением от ирландца Кевина Макбрайда. Всего американец провел 58 боев, в которых одержал 52 победы и потерпел шесть поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися.

Это интересно:
Тайсон объяснил, почему он передвигался на инвалидной коляске в одном из аэропортов США
Легендарный боксер завершил свою карьеру в 2005 году.
29.08.2022 14:23
Бокс
автор: Владислав Корегин
Поединок между Усиком и Фьюри пройдет в феврале 2023 года в одной из стран Ближнего Востока
Место проведения боя пока не определено.
28.08.2022 18:19
Бокс
автор: Владислав Корегин
Эвандер Холифилд: У Джошуа закончился бензин в бою с Усиком
Украинец победил раздельным решением судей.
27.08.2022 21:58
Бокс
Фьюри заявил о готовности возобновить свою профессиональную карьеру
23 апреля этого года после победы над Диллианом Уайтом британский спортсмен объявил о завершении своей карьеры.
26.08.2022 21:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Тайсон Фьюри уведомил WBC о том, что он намерен возобновить карьеру
В последнем для себя поединке британец встречался с Диллианом Уайтом.
26.08.2022 20:10
Бокс
автор: Александр Бойченко
Фьюри объяснил, в чем сходство Александра Усика с Хабибом Нурмагомедовым
Ранее британец заявил, что готов провести бой с украинцем, если ему предложат хорошие деньги.
26.08.2022 19:41
Бокс
автор: Александр Бойченко
Фьюри выразил уверенность в своей победе над Усиком за четыре раунда
Ранее сообщалось, что поединок между британцем и украинцем может состояться в декабре 2022 года.
26.08.2022 08:55
Бокс
автор: Владислав Корегин
Президент WBC заявил, что следующим соперником Фьюри может стать Уайлдер
Ранее сообщалось, что Фьюри может подраться с Александром Усиком.
25.08.2022 22:06
Бокс
автор: Александр Бойченко
Промоутер Фьюри допустил его бой с Джошуа
Энтони уступил чемпионские пояса Усику.
24.08.2022 15:23
Бокс
автор: Максим Скороходов
Фьюри дал неделю для поиска денег на его бой с Усиком
В противном случае британский боксер в очередной раз завершит карьеру.
24.08.2022 13:21
Бокс
автор: Максим Скороходов
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
«Футбольный бог наградил Ивана за старание». Тикнизян — о хет-трике Игнатьева в матче с «Оренбургом»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в 7-м туре РПЛ (5:1).
«Час икс» для Медведева, загадка Надаля и проводы Серены. Каким будет US Open-2022
29 августа в Нью-Йорке начинается последний в нынешнем году турнир «Большого шлема». Для Даниила Медведева это будет момент истины: если российский теннисист не сможет защитить титул чемпиона US Open он, видимо, потеряет и звание первой ракетки мира.
Теперь в «Урале» тонет Гончаренко. Как «Зенит» вернулся на первое место
В 7-м туре РПЛ чемпион страны крупно выиграл в Екатеринбурге (4:0) и снова возглавил таблицу чемпионата.
«Карпин проиграет в два мяча, возможно, даже всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону (28 августа, 19:45).
Двойной удар — 2! Как Самсонова и Касаткина снова стали чемпионками в один день
Сразу два теннисных финала, состоявшихся в ночь на воскресенье, завершились победами россиянок: Дарья Касаткина первенствовала в канадском Гранби, Людмила Самсонова – в американском Кливленде. Еще интереснее, что именно они делали точно такой же золотой дубль совсем недавно, 7 августа.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика