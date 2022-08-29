Тайсон объяснил, почему он передвигался на инвалидной коляске в одном из аэропортов США

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Майк Тайсон ответил на вопрос о том, по какой причине он передвигался на инвалидной коляске.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых 56-летний спортсмен в аэропорту Майами сидел в инвалидном кресле.

– Когда ишиас обостряется, я даже не могу говорить. Слава богу, у меня это единственная проблема со здоровьем, – цитирует Тайсона известное американское издание.

Напомним, Тайсон завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году поражением от ирландца Кевина Макбрайда. Всего американец провел 58 боев, в которых одержал 52 победы и потерпел шесть поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися.