Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канело хочет провести бой с Усиком: Я знаю, что это сложно, но мне плевать

Ранее мексиканец уступил россиянину Дмитрию Биволу.
30 августа 2022 12:23
автор: Александр Бойченко

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес изъявил желание подраться с украинским боксером Александром Усиком после его виктории над британцем Энтони Джошуа.

«Это сложно, но мне без разницы. Мне нравятся такие вызовы. Мне плевать.

Я знаю, что это будет сложно, но я люблю бокс, люблю оказываться в таких ситуациях», – сказал Канело американским СМИ.

В прошлом бою Канело уступил Дмитрию Биволу решением судей. В общей сложности Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

Что касается Усика, то он победил представителя Великобритании Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения.

Это интересно:
Канело хочет провести бой с Усиком: Я знаю, что это сложно, но мне плевать
Ранее мексиканец уступил россиянину Дмитрию Биволу.
30.08.2022 12:23
Бокс
автор: Александр Бойченко
Тайсон объяснил, почему он передвигался на инвалидной коляске в одном из аэропортов США
Легендарный боксер завершил свою карьеру в 2005 году.
29.08.2022 14:23
Бокс
автор: Владислав Корегин
Поединок между Усиком и Фьюри пройдет в феврале 2023 года в одной из стран Ближнего Востока
Место проведения боя пока не определено.
28.08.2022 18:19
Бокс
автор: Владислав Корегин
Эвандер Холифилд: У Джошуа закончился бензин в бою с Усиком
Украинец победил раздельным решением судей.
27.08.2022 21:58
Бокс
Фьюри заявил о готовности возобновить свою профессиональную карьеру
23 апреля этого года после победы над Диллианом Уайтом британский спортсмен объявил о завершении своей карьеры.
26.08.2022 21:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Тайсон Фьюри уведомил WBC о том, что он намерен возобновить карьеру
В последнем для себя поединке британец встречался с Диллианом Уайтом.
26.08.2022 20:10
Бокс
автор: Александр Бойченко
Фьюри объяснил, в чем сходство Александра Усика с Хабибом Нурмагомедовым
Ранее британец заявил, что готов провести бой с украинцем, если ему предложат хорошие деньги.
26.08.2022 19:41
Бокс
автор: Александр Бойченко
Фьюри выразил уверенность в своей победе над Усиком за четыре раунда
Ранее сообщалось, что поединок между британцем и украинцем может состояться в декабре 2022 года.
26.08.2022 08:55
Бокс
автор: Владислав Корегин
Президент WBC заявил, что следующим соперником Фьюри может стать Уайлдер
Ранее сообщалось, что Фьюри может подраться с Александром Усиком.
25.08.2022 22:06
Бокс
автор: Александр Бойченко
Промоутер Фьюри допустил его бой с Джошуа
Энтони уступил чемпионские пояса Усику.
24.08.2022 15:23
Бокс
автор: Максим Скороходов
Наплевали в душу и зовут обратно! Почему Юрана отговаривают возвращаться в «Химки»
Удивительные дела творятся в «Химках», куда после недавнего увольнения снова отправляют Сергея Юрана.
Что за дела в «Динамо»? Моро потеряли, Захаряна не продали, Самошникова не купили
Бело-голубые в последнее время не могут похвастаться успехами в кадровых вопросах.
Игнатьев пошел в стахановцы? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола - в картинках и видосиках.
Актерский дебют Валиевой, костыли Щербаковой и триксель в 13 лет. Что нового в фигурном катании
В Новогорске продолжаются контрольные прокаты лучших юниоров России, а во Франции открыли сезон лучшие юниоры «остального мира» - там завершился первый этап серии Гран-при.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
«Футбольный бог наградил Ивана за старание». Тикнизян — о хет-трике Игнатьева в матче с «Оренбургом»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в 7-м туре РПЛ (5:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика