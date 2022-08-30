Канело хочет провести бой с Усиком: Я знаю, что это сложно, но мне плевать

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес изъявил желание подраться с украинским боксером Александром Усиком после его виктории над британцем Энтони Джошуа.

«Это сложно, но мне без разницы. Мне нравятся такие вызовы. Мне плевать.

Я знаю, что это будет сложно, но я люблю бокс, люблю оказываться в таких ситуациях», – сказал Канело американским СМИ.

В прошлом бою Канело уступил Дмитрию Биволу решением судей. В общей сложности Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

Что касается Усика, то он победил представителя Великобритании Энтони Джошуа и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения.