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Тренер Фьюри: Усик знает, как побеждать. Это угроза для нас

Ранее сообщалось, что бой может пройти зимой 2022 года.
30 августа 2022 22:35
автор: Артур Гичунцев

Украинец Александр Усик может стать одним из самых непростых оппонентов в карьере британца Тайсона Фьюри. Об этом заявил его тренер Джамал Стюард.

«Угроза, которой Усик может являться, заключается в том, что он знает, как побеждать. Мне нравится смотреть на него и нравится смотреть на то, что он делает. Он может стать угрозой для кого угодно, в том числе и для Тайсона, потому что умеет вырывать победы. И это делает бой интересным», – заявил специалист YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик могут провести бой в феврале 2022 года.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец – является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. К слову, оба боксера не знают поражений на профессиональной арене.

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