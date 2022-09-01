Бивол высказался о предстоящем поединке с Рамиресом

Российский боксер Дмитрий Бивол поделился мыслями от поединка с представителем Мексики Хильберто Рамиресом.

Отметим, что бой между спортсменами состоится 5 ноября в Абу-Даби. Россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

– Возможно, это будет один из самых сложных поединков в моей карьере. Благодарю Рамиреса за согласие на этот бой. Я знаю, что он давно хотел этого поединка. Он хороший боксер. Я люблю вызовы и мне интересен бой против соперника с послужным списком 44-0, который крупнее и выше меня, – сказал Бивол во время пресс-конференции.

Добавим, что в своей карьере 31-летний Бивол одержал 20 побед в 20 поединках. Что касается Рамиреса, то на счету 31-летнего спортсмена 44 победы и ни одного поражения.