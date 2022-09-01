СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бивол высказался о предстоящем поединке с Рамиресом

Бой запланирован на ноябрь этого года.
01 сентября 2022 10:25
автор: Владислав Корегин

Российский боксер Дмитрий Бивол поделился мыслями от поединка с представителем Мексики Хильберто Рамиресом.

Отметим, что бой между спортсменами состоится 5 ноября в Абу-Даби. Россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

– Возможно, это будет один из самых сложных поединков в моей карьере. Благодарю Рамиреса за согласие на этот бой. Я знаю, что он давно хотел этого поединка. Он хороший боксер. Я люблю вызовы и мне интересен бой против соперника с послужным списком 44-0, который крупнее и выше меня, – сказал Бивол во время пресс-конференции.

Добавим, что в своей карьере 31-летний Бивол одержал 20 побед в 20 поединках. Что касается Рамиреса, то на счету 31-летнего спортсмена 44 победы и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тренер Фьюри: Усик знает, как побеждать. Это угроза для нас
Ранее сообщалось, что бой может пройти зимой 2022 года.
30.08.2022 22:35
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Головкин – о поединке с Альваресом: Мне не нужно драться, как Бивол, чтобы победить
Казахстанец заявил, что будет действовать в другом стиле.
30.08.2022 19:01
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Канело хочет провести бой с Усиком: Я знаю, что это сложно, но мне плевать
Ранее мексиканец уступил россиянину Дмитрию Биволу.
30.08.2022 12:23
Бокс
автор: Александр Бойченко
Тайсон объяснил, почему он передвигался на инвалидной коляске в одном из аэропортов США
Легендарный боксер завершил свою карьеру в 2005 году.
29.08.2022 14:23
Бокс
автор: Владислав Корегин
Поединок между Усиком и Фьюри пройдет в феврале 2023 года в одной из стран Ближнего Востока
Место проведения боя пока не определено.
28.08.2022 18:19
Бокс
автор: Владислав Корегин
Эвандер Холифилд: У Джошуа закончился бензин в бою с Усиком
Украинец победил раздельным решением судей.
27.08.2022 21:58
Бокс
Фьюри заявил о готовности возобновить свою профессиональную карьеру
23 апреля этого года после победы над Диллианом Уайтом британский спортсмен объявил о завершении своей карьеры.
26.08.2022 21:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Тайсон Фьюри уведомил WBC о том, что он намерен возобновить карьеру
В последнем для себя поединке британец встречался с Диллианом Уайтом.
26.08.2022 20:10
Бокс
автор: Александр Бойченко
Фьюри объяснил, в чем сходство Александра Усика с Хабибом Нурмагомедовым
Ранее британец заявил, что готов провести бой с украинцем, если ему предложат хорошие деньги.
26.08.2022 19:41
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Химки» отдали Спартаку. Как в Подмосковье нашли нового главного тренера
В Химках что-то нахимичили. Больше четырех матчей в сезоне не может провести уже второй тренер: Николай Писарев уступил место Спартаку Гогниеву.
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
СКА и ЦСКА обречены на финал? Западные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Западной конференции.
Призы от Кафельникова — за ставки на US Open! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Есть ощущение, что «Зенит» обыграем». Евгений Бушманов — о прогрессе «Спартака» при Абаскале
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил для «Плеймейкера» игру молодежи красно-белых, голевой дебют Павла Мелешина в Кубке России и шансы команды в предстоящем матче с «Зенитом».
Абаскаль убил двух зайцев! Как «Спартак» победил «Крылья» и сохранил силы перед «Зенитом»
В матче группового этапа Кубка России красно-белые выиграли у самарской команды благодаря дебютному голу Павла Мелешина (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика