Хирн - о разговоре с Джошуа после боя с Усиком: Он сказал, что не боксировал хорошо

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн рассказал о разговоре с боксером Энтони Джошуа после поражения от украинца Александра Усика.

«Джошуа сказал: «Оставь меня в покое». Я ответил: «Нет, я тебя не оставлю. Я должен сказать, что ты боксировал хорошо». Джошуа заявил: «Нет, я не боксировал хорошо, я проиграл», - приводит слова Хирна зарубежные СМИ.

Напомним, что на кону стояли титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет украинский боксер. Поединок продлился все 12 раундов – судьи раздельным решением отдали победу Усику со счетом 113:115, 115:113, 116:112.

Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.