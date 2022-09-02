Усик рассказал, почему его бой с Фьюри невозможен в декабре

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, когда может состояться титульный бой с британцем Тайсоном Фьюри.

«Бой с Тайсоном Фьюри в декабре невозможен. Во-первых, у меня старые травмы. Во-вторых, я просто не хочу боксировать в декабре. Я уже полгода не выхожу из спортзала, хочу быть с детьми, с семьей. Бокс может немного подождать. В следующем году, я думаю, это произойдет. Я хочу титул WBC. Его цыгане забрали, какой-то король. Мы не знаем, что у Тайсона на уме. Все знают, что это просто сумасшедший парень. Я очень хочу, чтобы этот бой состоялся в следующем году», — цитирует Усика английские СМИ.

Напомним, что 20 августа Усик победил другого представителя Великобритании, а именно Энтони Джошуа, и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.